Cutremur de 5.4 grade pe scara Richter in Romania. S-a simtit puternic si la Iasi

Un cutremur a avut loc in aceasta dimineata, la ora 6,50, fiind simtit si de ieseni.Un cutremur cu magnitudinea estimata de 5,4 grade pe scara Richter s-a produs joi dimineata la ora 6.50 in zona seismica Vrancea, Buzau, potrivit INFP. Seismul a fost revizuit de la 5,2 initial si s-a simtit puternic in Bucuresti.Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului precizeaza ca a fost un cutremur de intensitate 5 pe scara Mercalli. Cutremurul s-a produs la o adancime de 148, ... citeste toata stirea