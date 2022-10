Cutremur in Politia Locala: sefi trimisi in judecata de DNA. Lotul Grumeza, acuzat de uzurparea functiei

Haosul urbanistic din municipiu incepe sa ajunga in instanta cu acuzatii penale. Directia Nationala Anticoruptie a trimis in judecata un lot de sase persoane implicate intr-un sir de falsuri si abuzuri care au permis supraetajari de blocuri si intabulari ilegale. Cap de afis pe lisa inculpatilor este Georgel Grumeza, adjunctul sefului Politiei Locale, institutie care s-a facut pres in fata intereselor "dezvoltatorilor" imobiliari. La acesta se adauga responsabili de urbanism din Primarie si ... citeste toata stirea