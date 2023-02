Cutremurul din Turcia, alarma si la Iasi: 9.500 de ieseni ar putea muri la fel. Previziunile apocaliptice ale ISU

Autoritatile din Iasi au intrat in alarma din cauza cutremurului din Turcia. Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi trag un semnal de alarma si spun ca sunt multe imobile in judetul Iasi care ar putea produce victime in cazul unui seism major. Culmea este ca in cazul unui cutremur mare produs noaptea ar putea muri ieseni care locuiesc in blocuri cu bulina rosie, peste 9.500 de persoane. Insa, daca seismul ar fi ziua, in pericol de prabusire sunt 169 de scoli si gradinite care ... citeste toata stirea