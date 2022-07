"D'ale carnavalului" la Opera Nationala Romana din Iasi

In acest an, in care s-au implinit 170 de ani de la nasterea lui Ion Luca Caragiale si 110 ani de la decesul acestuia, marele dramaturg este omagiat de teatrul liric iesean.Astfel, sambata, de la ora 18:30, publicul va avea o noua posibilitate de a urmari ineditul spectacol de teatru-dans "D'ale carnavalului". Libretul este semnat de Liana Tugearu, dupa piesa omonima a lui Caragiale, iar regia si coregrafia ii apartin celebrului coregraf Ioan Tugearu.Evenimentul, sustinut de Baletul Operei ... citeste toata stirea