Da azi puteti vizita "Lumea dintre ziduri"

Expozitia de pictura "Lumea dintre ziduri", semnata de artistul Daniela Isache, poate fi vizitata in perioada 10-20 august 2022, de luni pana vineri, in intervalul 10:00-18:00, la Galeria de Arta "N. Tonitza" din Iasi. Artistul vizual prof. dr. Ofelia Hutul va curatoria expozitia.Daniela Isache este un pictor expresionist din Romania. A absolvit Facultatea de Filologie din cadrul Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi in anul 1981 si a luat lectii private de pictura in atelierul ... citeste toata stirea