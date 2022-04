Dam viata unui nou inceput! La Palas pregatirile de Paste se transforma in motive de shopping si rasfat si iti aduc premii de 20.000 de euro

Pastele este despre liniste, celebrarea pacii, a bucuriei, a dragostei, dar este si un bun prilej de a-i aduna pe cei dragi alaturi. Si asa cum spune traditia, e bine sa incepi pregatirile din timp, pentru ca pana la cea mai asteptata sarbatoare a primaverii totul trebuie sa fie in ordine, locuinta curata, iar in garderoba sa ai pregatite haine noi.Brandurile din Palas ti-au pregatit colectii fresh, pline de culoare, produse care sa-ti aduca atmosfera de primavara in casa, dar si preparate ... citeste toata stirea