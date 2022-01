Danila Prepeleac din Ciurea. Si-a baut banii de televizor, asa ca s-a gandit sa-l fure

Un iesean va ajunge dupa gratii din cauza unui televizor. A baut banii pusi deoparte pentru a-l cumpara, asa ca a ajuns sa fure. Barbatul de 56 de ani ar fi putut ramane in libertate daca dupa condamnare ar fi binevoit macar sa raspunda la telefon.Domiciliat in satul Dumbrava din Ciurea, Mihai Acatrinei se hotarase in noiembrie 2018 sa-si cumpere un televizor, scop in care s-a si deplasat la domiciliul unui consatean specializat in reparatii de electrocasnice. Acatrinei avea la el 100 de lei, ... citeste toata stirea