Dans, teatru si muzica la Opera din Iasi, intr-o saptamana de sarbatoare culturala

* Opera Nationala Romana din Iasi propune un eveniment inedit * joi, in Sala Mare, va avea loc un spectacol de teatru-dans intitulat "D'ale carnavalului" * reprezentatia, care poarta semnatura regizorala si coregrafica a maestrului Ioan Tugearu, nume de referinta al baletului romanesc, este inspirata din celebra piesa a lui Ioan Luca CaragialeSub faldurile cortinei de catife, Opera Nationala Romana din Iasi aduce in lumina reflectoarelor o seara inedita, in care cuvantul si dansul se ... citește toată știrea