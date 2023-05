Romanian Creative Week (RCW) a adus la Iasi un spectacol care s-a jucat pe marile scene ale lumii si care a impresionat publicul in mod constant prin miscarile dansatorilor, dar si prin mesajul profund pe care il pune sub lumina reflectoarelor. Spectacolul El Salto, regizat de Jesús Carmona, descris de The New York Times drept "A fenomeno of the Flamenco World" (Un fenomen al Lumii Flamenco), si de Ferran Carvajal este incercarea artistica de a intelege masculinitatea in secolul XXI. ... citeste toata stirea