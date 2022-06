Darul din dar. Ganduri despre omenie

V-ati gandit vreodata sa va faceti un bilant de viata? Sau macar ati incercat sa tineti un jurnal? Este un exercitiu util, ne-ar ajuta sa ne gandim la ce realizari am avut, ce esecuri am trecut pe raboj si prin suflet, cat am cheltuit (bani, suflet, timp, dragoste), ce am castigat si ce urme au lasat cele 365 de zile in noi. Cand ne-am bucurat, cand am plans si din ce cauza, cand am fost furiosi, cand am iertat si am mers mai departe.Intocmit cinstit fata de noi, bilantul are un rol foarte ... citeste toata stirea