Daruri cu suflet pentru luptatorii de la IRO

Astazi, in ambulatoriul Institutului Regional de Oncologie Iasi, emotia a imbracat haina generozitatii. Un grup de doamne, membre ale Clubului Inner Wheel Iasi, au adus nu doar daruri, ci si o raza de lumina in inimile celor care trec printr-o lupta tacuta si curajoasa.Pachetele oferite - atent pregatite, fiecare dintre ele purtand amprenta unei griji profunde - au cuprins produse de igiena, ceaiuri aromate, cani, paturi moi, turbane delicate pentru doamne, ceva dulce si, poate cel mai ... citește toată știrea