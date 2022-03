Dauna de 410.000 euro: fiul de 4 ani si-a vazut tatal murind

Un copil de doar 4 ani si-a vazut tatal ucis sub ochii sai. Tanarul a fost victima unui accident de circulatie provocat de un om de afaceri baut, in 2017. Dupa 5 ani, magistratii Tribunalului au evaluat viata victimei la 410.000 euro.Accidentul a fost provocat de Mihai Jitaru, patronul SC Legume SA Pascani, societate care administreaza un ansamblu de sere din Blagesti. Pe 9 decembrie 2017, acesta se intorcea acasa dupa o partida de vanatoare, la volanul unui Ford Mondeo. In timpul unei ... citeste toata stirea