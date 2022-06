De astazi vom plati mai mult la transportul public

Noile tarife aprobate in ultima sedinta de Consiliu Local intra in vigoare pe 13 iunie * in loc de 2,5 lei, biletul de calatorie va costa 3 lei, insa va fi valabil, in continuare, 120 de minute * titlurile de calatorie achizitionate inainte de 13 iunie 2022 pot fi folosite pana pe 30 iunie 2022 inclusiv * atentie, ramane in vigoare masura potrivit careia in fiecare zi de vineri iesenii vor circula gratuit pe raza municipiuluiPreturile biletelor si abonamentelor pentru calatoriile cu ... citeste toata stirea