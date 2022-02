De ce a fost suspendat primarul Chirica. Acuzatiile, faptele si persoanele, punct cu punct

Cel putin sase persoane sunt cercetate in dosarul "Flux", ancheta care a dus la suspendarea de facto a lui Mihai Chirica din functia de primar. Pe langa acuzatiile de fals intelectual si uzurparea functiei publice, una dintre acuzatiile procurorilor DNA este de abuz in serviciu.Surse judiciare au declarat pentru "Ziarul de Iasi" ca, in ultimele zile, au fost audiati mai multi suspecti si martori in acest dosar: unii au refuzat sa dea declaratii, in timp ce altii au prezentat in detaliu modul ... citeste toata stirea