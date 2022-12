De ce au descins procurorii DNA la sediul Primariei Iasi

Procurorii DNA au clarificat motivul pentru care au ridicat documente de la sediul Primariei Iasi. Asa cum v-a anuntat ZDI, anchetatorii verifica modul in care s-au eliberat documente in cazul ridicarii a doua blocuri in Moara de Vant de catre firma Vixen SRL (VEZI AICI):COMUNICAT DNAIn urma unor plangeri penale facute de conducerea Primariei Municipiului Iasi in privinta modalitatii de eliberare a unor documente de urbanism, in cursul diminetii de astazi, 12 decembrie 2022, politistii din ... citeste toata stirea