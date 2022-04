De ce au lipsit la Bucuresti liderii liberali din administratia ieseana

Primarul Iasului, presedintele CJ, dar si alti primari de marca din judet, nu apar in fotografia de grup a delegatiei PNL Iasi la congresul de alegere a lui Nicolae Ciuca in functia de presedinte al partidului.Prezenta la Congresul extraordinar de la Bucuresti a unei delegatii restranse de liberali ieseni a ridicat unele semne de intrebare privind eventuale optiuni in filiala de la Iasi. Dupa cum se stie, duminica a fost desemnat un nou presedinte al PNL in persoana lui Nicolae Ciuca, ... citeste toata stirea