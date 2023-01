De ce contesta firmele din Neamt rezultatul licitatiei pentru autostrada A7. Intrarea in Iasi este astfel intarziata

Toate cele trei loturi ale tronsonului Bacau-Pascani au fost contestate. Pe segmentul Mircesti-Pascani este amplasat nodul rutier complex A7-A8Firma nemteana Danlin XXL, care a ofertat in alianta cu Intertranscom Impex SRL pentru mai multe loturi din cele 13 in care a fost impartita Autostrada Moldovei (A7) de la Ploiesti la Pascani, a contestat si anuntul de atribuire a ultimului lot din tronsonul Bacau-Pascani. Cu o saptamana in urma, fusesera anuntate contestatiile pe primele doua loturi, ... citeste toata stirea