Accidentele rutiere au devenit o afacere banoasa pentru firmele specializate in recuperarea daunelor pe seama asiguratorilor RCA. Pe termen scurt, soferul implicat iese in avantaj: scapa de alergaturasi batai de cap, beneficiind totodata de o masina de inlocuire cat timp cea avariata se afla in service. Firma de daune si asiguratorul isi regleaza intre ele chestiunile financiare. Asiguratorii reclama insa preturi de service umflate si tarife de inchiriere mai mult decat exagerate. Judecatorii ... citeste toata stirea