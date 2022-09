De ce este Iasul un oras prafuit? Explicatii oficiale dupa norul de praf de saptamana trecuta

In ultimii ani, aproape ca ne-am obisnuit cu desele semnale venite din partea celor care monitorizeaza concentratiile de particule fine in aerul orasului. Ritmul vietii cotidiene nu ne lasa sa sesizam ceea ce respiram, desi in dese randuri prindem mirosuri placute sau mai putin placute. Diferenta o resimt cei care intra in oras, iar de multe ori ea este si vizibila.Norul de praf care a plutit timp de cateva zile deasupra Iasului, saptamana trecuta, a atras atentia tocmai din acest motiv: ... citeste toata stirea