De ce este important Institutul Regional de Medicina Cardiovasculara, proiect sustinut de administratia liberala (P)

Bolile cardiovasculare provoaca peste o treime din decesele inregistrate in Romania, arata un raport al State of Health in the EU - Romania din 2021, care arata ca principala cauza de mortalitate, reprezentand peste 19% din totalul deceselor este boala cariaca ischemica, provocand o rata a mortalitatii de peste doua ori mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene. Astazi, Romania ocupa locul al treilea in Europa in privinta numarului deceselor cauzate de boli cardiovasculare iar cea mai ... citeste toata stirea