De ce este inculpat din nou primarul Mihai Chirica: o afacere murdara cu "Nazistul"? (UPDATE)

Primaria si-a mutat sediul si arhiva la DIICOT. Insotiti de politistii Brigazii de combatere a crimei organizate (BCCO), procurorii au descins ieri la Primarie, la doar doua zile dupa ce si anchetatorii DNA facusera acelasi lucru.UPDATE:Procurorii au instituit ieri seara un numar total de 12 controale judiciare: doua in cazul reprezentantilor societatii M. Chim, doua angajatilor de la Oficiul de Cadastru, sase in cazul functionarilor din Primaria Iasi, plus cele in cazul primarului Chirica ... citeste toata stirea