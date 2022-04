De ce fug romanii de job-urile de birou si vor sa munceasca dupa propriul program. Cele mai cautate domenii

Tinerii romani care termina studiile cauta locuri de munca in care sa isi poata face propriul program, dar sa fie in acelasi timp si bine platiti. Ce spun specialistii in domeniu. Piata muncii din Romania este intr-o continua schimbare si modernizare, iar adolescentii sau tinerii care termina liceul sau facultatea isi cauta un job care sa le ofera suficienta resursa materiala, dar si de timp. Acestia isi doresc sa poata avea un program flexibil si sa isi organizeze singuri ziua de lucru, sa nu ... citeste toata stirea