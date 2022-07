De ce lipsesc femeile din politica ieseana ? Sunteti de acord cu cota feminina de 33 la suta ?

Grupul parlamentar al PNL Iasi se transforma intr-unul exclusiv al barbatilor. Singura reprezentanta - la fel ca si in mandatul trecut - a fost Iulia Scantei. "A fost", pentru ca ea este membra a Curtii Constitutionale, iar in locul ei la Senat a venit Liviu Bratescu.PNL Iasi se aliniaza astfel si din acest punct de vedere PSD Iasi, care a inceput mandatul cu o prezenta exclusiv masculina. In 2016-2020, social-democratii ieseni au inclus-o in randurile alesilor in Legislativ pe Camelia ... citeste toata stirea