De ce mucenicii au forma cifrei 8? Cercetator iesean al Academiei Romane - Semnificatii mai putin stiute ale sarbatorii celor 40 de Mucenici

Toata lumea a auzit de cei 40 de Mucenici din Sebastia, dar ce semnifica mai exact sarbatoarea cu prilejul careia gospodinele coc colacei sub forma de opt?Ziua de 9 martie marcheaza sacrificiul pentru credinta crestina facut de soldatii romani din Legiunea a XII-a, Fulminata, in anul 320. Cunoscuti sub numele de 40 mucenici, ei au fost ucisi la marginea orasului Sevastia (actualmente Sivas, din Turcia), pentru ca nu au vrut sa renunte la convingerile lor religioase.Asadar, una din ... citește toată știrea