De ce nu are Iasul un tren metropolitan? Mihai Chirica:"Acolo este o actiune pe care trebuie sa o coordoneze Ministerul Transporturilor"

Iasul nu va avea prea curand un tren metropolitan. Acest proiect initiat in urma cu cativa ani, intre sase UAT-uri si Compania Nationala de Cai Ferate prin care s-a stabilit si traseul este estimat la 1,4 miliarde de euro, bani care in niciun caz nu pot fi suportati de la buget local sau cel judetean.Problema mare la trenul metropolitan, dincolo de linii si de trasee, consta in desemnarea operatorului. Daca ar opera CFR, compania are datorii mari si este executata silit de diversi creditori. ... citeste toata stirea