La doi ani si jumatate de la intrarea in exercitiul financiar 2021-2027, in care Romania poate sa traga sume consistente, inca niciun proiect al administratiei judetului nu a intrat in executie, respectiv la decontare n cum explica situatia cei de la CJ"Ne aflam la debutul etapei de programare 2021-2027 si, la data intocmirii prezentei adrese 10 mai a.c., n.r.), Consiliul Judetean a identificat si accesat liniile de finantare deschise prin depunerea Ia autoritatile de management specifice a ... citeste toata stirea