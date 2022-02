De ce regiunea Copou Iasi este o zona mult ravnita de rezidentii locali?

Municipiul Iasi este cu siguranta unul dintre cele mai atractive orase ale Romaniei. Acesta ofera o multitudine de oportunitati pentru dezvoltarea in plan personal si in plan profesional. In acelasi timp, aici vei putea sa te bucuri de o viata de familie minunata, mai ales daca alegi sa locuiesti in regiunea Copou din Iasi. Aceasta este una dintre cele mai ravnite zone din Iasi, iar in ceea ce urmeaza vei intelege care sunt argumentele care stau la baza acestei alegeri.Parcuri, stadioane, ... citeste toata stirea