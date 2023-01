De ce tramvaiele Bozankaya pornesc brusc inapoi sau patineaza. Explicatiile companiei

Producatorul turc Bozankaya vine cu o serie de precizari dupa ce mass-media a relatat o serie de defectiuni tehnice la mai multe dintre tramvaiele care circula pe sinele din Iasi, in perioada octombrie-decembrie 2022, printre care franarea brusca a vehiculelor, tendinta de a pleca cu spatele si uzarea paletelor pantografelor.Evaluarea a fost realizata de inspectorii tehnici ai companiei care au constatat, in raportul preliminar realizat in urma investigatiei, ca problemele cu privire la ... citeste toata stirea