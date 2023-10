Din programul concertului nu vor lipsi "Linu-i lin", "Florile dalbe", "Afara ninge linistit", dar si emotionanta "Ruga pentru parinti", piesa emblematica pentru creatia artistuluiStefan Hrusca va sustine in decembrie cate doua concerte de colinde la Timisoara si Iasi. "Romanii isi iubesc si cinstesc traditiile, fapt dovedit de interesul mare si dragostea pentru colindele si cantecele de iarna interpretate inconfundabil de Stefan Hrusca; cantautorul, ce ii colinda an de an pe romani, va ... citeste toata stirea