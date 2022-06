De ieri am intrat in Postul Cincizecimii. Cand sunt dezlegari la peste?

De ieri a inceput postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, cunoscut sub numele de Postul Sampetrului sau Postul Cincizecimii. Acesta isi trage radacinile traditiei inca din secolul al IV-lea, cand era tinut doar in cercuri monahale intinzandu-se mai greu la toti credinciosii.Postul incepe mereu in lunea de dupa Duminica Tuturor Sfintilor, prima duminica dupa Rusalii, si tine pana in ziua praznuirii celor doi apostoli, pe 29 iunie. Postul insa nu are o data fixa, pentru ca depinde mereu de ... citeste toata stirea