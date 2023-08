Armin van Buuren va mixa, in premiera, la Iasi in cadrul campionatelor mondiale de Esports. Din informatiile "Ziarul de Iasi", astazi a fost finalizata contractarea artistului, iar Primaria urmeaza sa faca un anunt oficial.Armin van Buuren este un DJ si producator muzical olandez si o prezenta obisnuita la cele mai mari festivaluri de profil din lume. In Romania, Armin van Buuren este o prezenta constanta la Untold Cluj, iar, zilele trecute, a mixat pe cea mai inalta cladire din lume (Burj ... citeste toata stirea