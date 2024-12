De la inceputul anului, Iasul a pierdut peste 300 de firme

* in primele zece luni din 2024, Romania a inregistrat un numar record de firme radiate, 67.116, marcand o crestere de 25,47% fata de aceeasi perioada din 2023, potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC) * Iasul, unul dintre cele mai importante centre economice din tara, se regaseste in topul judetelor cu cele mai multe radieri, dar acest aspect ofera si o perspectiva asupra dinamicii economice localeCu 2.426 de firme radiate in perioada analizata, judetul Iasi ocupa ... citește toată știrea