De la tablete la carti. Copiii din Iasi redescopera bucuria lecturii

* intr-o lume in care ecranele lumineaza fiecare colt al copilariei, o noua miscare prinde contur in Iasi: intoarcerea la carte *printre initiativele creative si proiectele menite sa reaprinda pasiunea pentru lectura, copiii redescopera bucuria de a rasfoi pagini, de a se pierde in povesti si de a lasa imaginatia sa zboare * de la biblioteci transformate in hub-uri culturale, la cluburi de lectura si proiecte de book-sharing, orasul se dovedeste a fi un adevarat teren fertil pentru iubitorii de ... citește toată știrea