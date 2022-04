De la un simplu angajat, Adriana Telescu a ajuns directorul financiar al Restaurantului Veranda

Adriana Telescu este omul din spatele cifrelor de la Restaurantul Veranda din Iasi. Ea este absolventa a Facultatii de Economie si Administrare a Afacerilor din cadrul UAIC si s-a angajat in perioada studentiei la un restaurant din Iasi pentru a deveni independenta. In doar cativa ani, viata Adrianei s-a schimbat complet, a evoluat iar in prezent este directorul financiar al celui mai cunoscut restaurant din Iasi, Veranda."Parcursul meu in companie este destul de interesant. Am inceput de jos. ... citeste toata stirea