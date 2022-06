De luni, 4 iulie, incepe admiterea la Universitatea Tehnica din Iasi. 6.500 de locuri pentru licenta, master si doctorat, cazare intr-un campus cu dotari ultramoderne (P)

Conducerea Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) a prezentat noutatile admiterii de anul acesta si in ce stadiu sunt pregatirile pentru primirea bobocilor ce vor alege sa devina ingineri sau arhitecti la Politehnica ieseana in 2022.Evenimentul a avut loc miercuri, 29 iunie 2022, de la ora 11.00, in Sala de Conferinte "Profesor Cristea Niculescu - Otin" a institutiei de invatamant superior tehnic din Iasi, din partea universitatii participand prof. univ. dr. ing. Dan ... citeste toata stirea