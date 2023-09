Elevii Colegiului National Pedagogic "Vasile Lupu" din IasI vor incepe anul scolar 2023-2024 in cladirea Colegiului Tehnic "Gheorghe Asachi", vizavi de sediul IPJ, in urma deciziei luate de Consiliul de Administratie al Colegiului. Aceasta mutare vine in urma starii avansate de degradare a cladirii principale a Colegiului Pedagogic, care a condus la relocarea elevilor in alte doua scoli in cursul anului trecut, determinand protestele parintilor.Acestia vor studia in cladirea Colegiului Tehnic ... citeste toata stirea