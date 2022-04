De luni, reincep cursele speciale CTP pentru elevi. Care sunt traseele

CTP va relua cursele speciale pentru elevi si prescolari. Acestea vor fi disponibile din 2 mai, zi in care vor reincepe cursurile in unitatile de invatamant.Traseele de autobuz disponibile in acest sens sunt 3b (Dancu - rond Copou), 5 (Dacia - Tutora), 19 (Canta - CUG I), 28 (Dacia - Triumf), 36 (Dacia - Breazu), 42 (Frigorifer - rond Copou), 43 (Pacurari - CUG I) si 52 (Piata ACB - rond Copou). Orele de plecare a celor doua autobuze mobilizate pe fiecare traseu sunt cuprinse intre 7.00 si 7. ... citeste toata stirea