De maine incepe noul an bisericesc. Pe 1 septembrie s-ar fi inceput creatia lumii

Maine, 1 septembrie, crestinii sarbatoresc intrarea intr-un nou an bisericesc, conform calendarului crestin-ortodox. Data inceperii acestuia difera fata de cea a anului considerat a fi "civil" fiindca, potrivit unei traditii mostenite inca din Legea Veche, in aceasta zi a anului s-a inceput creatia lumii si tot pe 1 septembrie Mantuitorul a inceput activitatea in lume.Catolicii insa incep acest an bisericesc de la duminica cea mai apropiata de 30 noiembrie, cu aproximativ patru saptamani ... citeste toata stirea