De Nasterea Domnului, la cea mai mare maternitate din Moldova au venit pe lume 37 de copii: 16 fete si 21 de baieti

Sarbatoarea Craciunului a adus bucurie in mai multe familii din zona Moldovei, dupa ce in perioada 24 - 26 decembrie, la Maternitatea "Cuza Voda" din Iasi s-au nascut 37 de copii, un numar mai mare comparativ cu cel din anii anteriori.Din cei 37 de bebelusi, 16 sunt fete, iar 21 sunt baieti. Doar in prima zi de Craciun s-au nascut 19 copii, dintre care 5 fete si 14 baieti. Anul trecut pe 25 decembrie s-au nascut doar sase copii, anul acesta numarul copiilor care au venit pe lume in prima zi ... citeste toata stirea