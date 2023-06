Un taximetrist din Iasi care avea permisul retinut in vederea anularii a fost depistat de catre politistii in trafic. Acesta avea permisul suspendat tocmai din octombrie anul trecut, acuzatia fiind acum de conducere fara permis."La data de 30 mai 2023, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Iasi au identificat un barbat in varsta de 60 de ani, care conducea un auto echipat taxi pe raza ... citeste toata stirea