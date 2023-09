Noua parcare de la Aeroportul Iasi va fi data partial in folosinta incepand de sambata, 16 septembrie. Astfel, potrivit reprezentantilor aerogarii, nu va mai fi limitat accesul auto spre si dinspre aerogara.Pentru inceput, vor fi disponibile pentru public 140 de locuri in fata terminalului T3. Parcarea va fi de scurta durata. In ceea ce priveste tarifele, acestea ar urma sa fie majorate la 10 lei /ora."La finalul acestei luni, cand va fi gata si a treia etapa a lucrarilor la parcare, vom ... citeste toata stirea