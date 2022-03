DE TEAMA DE A NU PIERDE CURSELE SPRE EUROPA, REFUGIAEsII DORM IN AEROPORTUL DIN IASI

De teama de a nu pierde cursele spre Europa, refugiatii dorm in Aeroportul din Iasi. Stau si cate 20 de ore in asteptarea zborului care ii va duce mai departe. Managerul interimar al Aeroportului International din Iasi spune ca astazi devine functional un punct de informare in limba ucraineana si s-a organizat un centru de testare rapida. Romeo Vatra spune ca noaptea trecuta a transformat terminalul T1 in dormitor."Avem, in momentul de fata, mai multi pasageri care asteapta in Terminalul T3, ... citeste toata stirea