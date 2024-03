De unde dezvoltare? 5% la investitii, 50% la salarii&functionare. Bugetele pe 2024 ale celor sase societati ale Primariei

Bugetele celor sase societati de sub autoritatea Primariei vor fi aprobate maine in Consiliul Local. Cu aproape 3.500 de angajati, CTP, Servicii Publice, Termo-Service, Salubris, Citadin si Ecopiata si-au bugetat venituri totale de peste 630 milioane lei.In cea mai mare parte, societatile depind de fondurile de la bugetul local. Investitiile sunt minime - abia daca trec de 5%. In schimb, banii sunt folositi in special pentru plata salariilor (circa 50%) si functionarea companiilor. Inflatia ... citește toată știrea