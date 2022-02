De Valentine's Day, indragostiti-va de ofertele restaurantelor din Palas! Meniuri personalizate, deserturi savuroase si atmosfera boema in locatiile tale favorite

Hello there, lovers! Anul acesta, uita de ursuletii de plus, pandantive sau clasicul buchet cu flori! Palas a pregatit surprize pentru toti indragostitii, care vor sa serbeze Valentine's Day intr-un cadru romantic, cu preparate delicioase si o atmosfera boema. La Miraval, Maison F, Carbon Ristorante, Fenice, Madison, La Corniche, Tribeca, Treaz & Nu, The Trumpets si Chinese Restaurant by Li beneficiezi de meniuri personalizate pentru date-ul perfect, la preturi avantajoase, pentru o cina de ... citeste toata stirea