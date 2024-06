De Ziua Mediului, Ateneul iesean va invita la inaugurarea sculpturii Meditatie

Miercuri, pe 5 iunie, de Ziua Mondiala a Mediului, de la ora 17.00, va avea loc inaugurarea sculpturii Meditatie, cunoscuta si sub numele Ganditoarea de la Ciric. Proiectul de restaurare a fost organizat la initiativa domnului Andrei Apreotesei si Ateneul National din Iasi, cu fonduri de la Primaria Municipiului Iasi.Lucrarea a fost realizata de artistul Vasile Condurache in perioada anilor '60, ca urmare a unei comenzi din partea Ministerului Culturii, fiind amplasata in zona de agrement ... citește toată știrea