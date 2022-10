De Ziua Mondiala a Educatiei -Premiul Mentor pentru excelenta in educatie. Au inceput nominalizarile

Zece profesori si antrenori vor primi si in acest an Premiul Mentor pentru excelenta in educatie. Premiul consta dintr-un trofeu realizat de artistul sticlar Ioan Nemtoi si o suma in valoare de 8.000 de lei. Nominalizarile se depun online pana in 31 decembrie 2022 pe https://pentrucomunitate.ro/ro/mentorProgramul se organizeaza anual, incepand din 2010, din dorinta de a atrage atentia opiniei publice asupra acelor profesori, educatori, antrenori, mentori, care au avut un rol important in ... citeste toata stirea