Dealul Zorilor: Proiectul celor 1.000 de apartamente, pe cale de a fi aprobat de Primarie

Proiectul Fiald Imobiliare din zona Dealul Zorilor va fi supus aprobarii consilierilor locali in prima parte a acestui an, dupa ce Primaria a publicat zilele trecute raportul de informare care marcheaza incheierea etapei de consultare publica.Potrivit documentului citat, nu au fost depuse sesizari impotriva proiectului. Ansamblul de locuinte colective va fi construit pe un teren cu o suprafata de peste 40.000 mp si va cuprinde 12 blocuri cu 7 etaje. Amplasamentul este in apropierea Aleii ... citeste toata stirea