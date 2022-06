Debuteaza Zilelel Spitalului Parhon

Prima editie a Zilelor Spitalului Spitalului Clinic "Dr. C. I. Parhon" Iasi va avea loc in perioada 15 - 17 iunie. Evenimentul va fi unul in format hibrid, atat cu prezenta fizica, cat si online. Deschiderea oficiala va avea loc miercuri seara, in Aula "Alexandru Braescu" din cladirea "Nicolae Leon" a UMF Iasi. Deschiderea evenimentului va fi urmata de o prezentare a activitatii spitalului pe care o vor face reprezentantii unitatii medicale si de o prezentare a istoriei spitalului, facuta de ... citeste toata stirea