In conditiile in care echipa de fotbal Politehnica va juca luni, cu incepere de la ora 18:30, in Copou, cu FC Botosani, in etapa a IX-a a Ligii I de fotbal, in acest sfarsit de saptamana handbalul va tine capul de afis.Duminica, CSM Iasi 2020 va disputa primul meci acasa din actualul sezon al Diviziei A de handbal feminin, ultimul esalon intern. In etapa a II-a a campionatului, formatia antrenata de Marius Danulet, care are ca obiectiv promovarea in Liga Nationala, se va confrunta cu gruparea ... citeste toata stirea