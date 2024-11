Decembrie in pasi de dans si note lirice la Opera Nationala Romana din Iasi

* intr-un oras in care traditia si modernitatea se imbina armonios, evenimentele propuse de Opera Nationala Romana din Iasi ofera o ocazie rara de a trai magia sarbatorilor intr-un cadru artistic de exceptie * de la baletul clasic la concertul de palat si opereta, iesenii si turistii sunt invitati sa lase muzica si dansul sa le aduca bucuria Craciunului si energia unui An Nou plin de promisiuniIasul se pregateste sa vibreze in luna decembrie cu o serie de evenimente culturale care imbina ... citește toată știrea